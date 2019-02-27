Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulu içerisine kurulan Z Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Z Kütüphanesi'nin açılışına; Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin Burak Fettahoğlu, Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Z Kütüphanesi'nin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Hüseyin Sümer, "Bilgiye erişiminin ve dünyanın çok kültürlü zenginliklerinin yanında, hayat boyu öğrenmenin toplumların önceliği durumuna geldiği çağımızda okul kütüphaneleri sürekli artan toplumsal değişikliklere cevap vererek, öğrencilerin bilgi, kültür ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yeni ve modern bir tasarım anlayışı ile oluşturulan Z kütüphaneler ise öğrencilerimiz ve çevremiz için okumanın keyfini tadacak, bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşayacaktır. Ders çalışmak öğrencilerimiz için eğlenceli ve verimli hale gelecektir” ifadesini kullandı.

Sümer, şunları kaydetti:

“Sürekli okuyan toplum olmak için okulumuzda düzenli olarak devam ettirilen okuma saatlerimiz, Velilerimize yönelik okuma kültürünü geliştirmek için kurulan veli kitaplığımız, öğrenci ve velilerimizin birlikte okumaları ile rol model olmaları anlayışı ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmayı amaçlayan 'Birlikte Okuyalım' projemizin yanında yeni kurulan Z Kütüphanemiz okulumuz ve çevremiz için sürekli okuma, araştırma ve sorgulama kültürünün kazanılmasına çok büyük katkılar sağlayacaktır. Biraz sonra açılışını yapacağımız Z Kütüphanemizde 65 metrekarelik nezih bir ortamda beş adet bilgisayar, bin on beş adet kitap, iki takım satranç ve masası bulunmaktadır. Kitaplarımız ilçe halk kütüphanemizin de katkıları ile öğrenci seviyelerine göre etiketlenerek yerleştirilmiştir. Yeni kurmaya çalıştığımız otomasyon sistemi ile istenen kitaba erişim daha da kolaylaşacak,üyelik kartları oluşturulup kütüphaneden yararlananlarla ilgili her türlü istatistiki bilgiye ulaşılabilecektir. Hedefimiz kütüphanemizdeki kitap sayısını iki bin beş yüze çıkararak çeşitliliği artırmak ve şimdilik hazırlanan bir program çerçevesinde belirli saatlerde öğretmenleri nezaretinde kütüphanemizden yararlanan öğrencilerimizi, kütüphanemizden sorumlu personel temin edilebir ise istedikleri zaman çevre halkımızla birlikte kullanabilmelerini sağlamak olacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından geçenlere plaket takdimi yapılarak Z Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.