Zabıta ekipleri Sincan'ın sağlığı için sahada

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş yerlerine yönelik son kullanma tarihi geçmiş ürün ve Etiket Yönetmeliği'ne aykırı satışlara engel olmak için kolları sıvadı.

Sincan Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kontrollü normalleşmenin ardından kentteki denetimlerini daha da sıklaştırdı. Yoğun mesaisi devam eden zabıta ekipleri, pandemi sürecinde halkın sağlığını da unutmadı. Ekipler, iş yerlerine yönelik son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve Etiket Yönetmeliği'ne aykırı satışlara engel olmak için yaptıkları denetimlere aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren çeşitli meslek gruplarına yönelik denetimlerine devam edeceklerini belirttiler.