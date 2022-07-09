Zabıta personeline yakın savunma teknikleri eğitimi

EGO Spor Kulübü eğitmenleri tarafından verilen 2 aylık eğitimi başarıyla tamamlayan 220 zabıta personeli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan zabıta personeline yönelik başlatılan eğitim programları devam ediyor. Ankara Zabıtası'nda şimdi de görev esnasında yaşanabilecek herhangi bir saldırının önlenmesi amacıyla “Yakın Savunma” teknikleri konusunda eğitim verildi. EGO Spor Kulübü eğitmenleri eşliğinde 2 ay süren ve ilk kez düzenlenen eğitim programı sonrasında 220 zabıta personeli sertifikalarını aldı.

Hedef: personel kadar vatandaşların da güvenliği

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sertifika törenine ABB Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Çokakoğlu, Zabıta Daire Başkanı Rıfkı Demircan, ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz ve EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün de katıldı.

Yaklaşık 3 yıldır personelin kişisel kapasitelerini ve kariyerlerini daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını belirten ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şöyle konuştu:

“Personelimizin kişisel donanımlarını artırmaları için çeşitli eğitim ve seminerler veriyoruz. En büyük amacımız kamu hizmetlerini yerine getirirken hem vatandaşımıza etkin bir hizmet sunulmasını sağlamak hem de sizlerin bu işi severek ve daha donanımlı yapmanızı sağlamak. Vatandaşlara davranış biçimi ve mesleki etik açısından hepinize büyük sorumluluk düşüyor. Eğitime katılanları tebrik ediyorum.”

Zabıta Daire Başkanı Rıfkı Demircan da eğitimler hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Bu gençlerimizi bu yıl yeni işe başlattık. 220 personelimize 2 aylık bir dönem içerisinde haftada 3 saat olmak üzere yakın savunma eğitimi verdik. Buradaki asıl amaç dövüş değil sadece kendilerini savunma. EGO Spor Kulübü ile beraber ortak bir çalışma yaptık. Eğitim sonucunda gördük ki bu eğitimler sahada personelin işine yarayacak. İlk defa savunma sporu eğitimi verildi. Katılan tüm personel başarıyla bu eğitimlerden geçti. Gençlerimize her türlü eğitimi veriyoruz, yakın zamanda da işaret dili ile ilgili bir eğitimimiz olacak.”

Zabıta personelinden eğitime yoğun ilgi

Antrenörler kadar eğitime yoğun ilgi gösteren zabıta personeli savunma teknikleri eğitimi ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

- Serkan Bakır (EGO Spor Kulübü Antrenörü): “Arkadaşlar özveriyle derslere geldiler. Hepsi harika bir katılım gösterdi ve teknikleri başarıyla uyguladılar.”

- Fatma Bakır (EGO Spor Kulübü Antrenörü): “Personelin dışarıda herhangi bir zorluğa karşı mücadele edilebilmesi ve sosyal hayatta kullanılabilmesi için pek çok tekniği kapsayan eğitimler verdik. Kadın zabıta memurları da titizlikle geldiler ve başarı gösterdiler. Tüm personel yoğun gösterdi, başarılı oldu ve sertifikalarını hak etti.”

- Tuğçe Tanrıkulu: “Teşkilatımızda kadın zabıta oldukça fazla. Bu eğitimlerin çok katkısı oldu. Günlük hayatımızda da kullanabileceğimiz teknikleri öğrendik. Bu tarz eğitimler sayesinde kendimizi daha donanımlı ve güvende hissediyoruz.”

- Defne Özgündüz: “2 aydır savunma eğitimi aldık. Hem mesleki olarak hem de bir kadın olarak bu eğitimi almaktan mutluluk duydum. Sahada çalışırken bir saldırı esnasında bu eğitimin fayda sağlayacağına inanıyorum.”

- Ömer Köse: “Sahada görev yaptığımız için bu eğitimlerin bize çok katkısı oluyor. Mesleki olarak yaşayacağımız fiziksel saldırıları savuşturmak amacıyla bu teknikleri kullanacağız.”

- Burak Cicu: “Bazen kendimizi savunmamız gereken durumlar yaşıyoruz aldığımız savunma eğitimlerde öğrendiklerimize herhangi bir saldırı esnasında başvuracağız.”