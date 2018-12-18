Zabıtadan yeni yıl öncesi sıkı denetim

2018'in bitmesine sayılı günler kala Keçiören Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yeni yıl için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce oluşturulan gece ve gündüz ekiplerince ilçe genelindeki gıda üretim ve satış yerleri ile özellikle kuruyemiş, pastane, et - tavuk - sakatat satış yerleri ve süpermarketlerde yapılan denetimlerde gıdaların son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin muhafazası, depolanması, genel temizlik, çalışan personelin kılık kıyafetleri, sağlık muayene kartları ve iş yeri önlerindeki işgaller kontrol edilerek, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veriliyor.

Halk sağlığı güvence altında

Ayrıca tespit edilen eksiklerin giderilmesi, yayaların geçişlerinin güçleştirilmemesi için de bir takım uyarılarda bulunuluyor.

Keçiören Zabıta ekiplerince yapılan uyarılara rağmen, yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyet gösteren, halk sağlığını önemsemeyen, hijyenik ortamdan uzak iş yerleri ile kendilerine müsaade edilen alanların dışına mal teşhir etmek amacıyla çıkıntı yaparak düzen ve intizamı bozan, yayaların geçişlerini engelleyen iş yerlerine de yasal işlemler uygulanıyor.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve rahat bir ortamda girebilmeleri ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi amacıyla her türlü tedbirin alındığına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, huzur, birlik, beraberlik içerisinde bereketli bir yıl temennisinde bulundu.