İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıtadan yeni yıl öncesi sıkı denetim

2018’in bitmesine sayılı günler kala Keçiören Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri yeni yıl için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

2018'in bitmesine sayılı günler kala Keçiören Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yeni yıl için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce oluşturulan gece ve gündüz ekiplerince ilçe genelindeki gıda üretim ve satış yerleri ile özellikle kuruyemiş, pastane, et - tavuk - sakatat satış yerleri ve süpermarketlerde yapılan denetimlerde gıdaların son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin muhafazası, depolanması, genel temizlik, çalışan personelin kılık kıyafetleri, sağlık muayene kartları ve iş yeri önlerindeki işgaller kontrol edilerek, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veriliyor.



Halk sağlığı güvence altında


Ayrıca tespit edilen eksiklerin giderilmesi, yayaların geçişlerinin güçleştirilmemesi için de bir takım uyarılarda bulunuluyor.


Keçiören Zabıta ekiplerince yapılan uyarılara rağmen, yasa ve yönetmeliklere aykırı faaliyet gösteren, halk sağlığını önemsemeyen, hijyenik ortamdan uzak iş yerleri ile kendilerine müsaade edilen alanların dışına mal teşhir etmek amacıyla çıkıntı yaparak düzen ve intizamı bozan, yayaların geçişlerini engelleyen iş yerlerine de yasal işlemler uygulanıyor.


Vatandaşların yeni yıla huzur ve rahat bir ortamda girebilmeleri ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi amacıyla her türlü tedbirin alındığına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, huzur, birlik, beraberlik içerisinde bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.