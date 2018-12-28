İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıtadan yılın son denetimi

Mamak Belediyesi, 2018 yılının son denetimlerini gerçekleştiriyor.

Yeni yıla sayılı günler kala, Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tedbirlerini artırdı. Denetimlerini artıran Mamak Zabıtası, özellikle gıda satışı yapan işyerleri, un ve unlu mamullerin üretimi ile satışı yapılan yerleri, kuruyemiş, pastane ve şekerleme satışı yapan işyerlerini mercek altına aldı. İşyeri denetimlerinde, kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, son tüketim tarihine uygunluk, işyerinin ticari faaliyet gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeler gibi konular dikkate alındı.


Amacımız halk sağlığını korumak


Vatandaşların sağlığını tehdit edecek üretim ve gıda satışına asla izin vermeyeceklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, alışveriş yapan vatandaşların da bu konuda duyarlı ve hassas olması gerektiğini söyledi. Akgül, denetimlerdeki asıl amacın halk sağlığını korumak ve gözetmek olduğunu vurgulayarak, Mamak Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ilçe genelinde periyodik olarak yapılan denetimleri artırdıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.