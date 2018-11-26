Zabıtanın çevre ve doğa hassasiyeti

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla fark yaratıyor. Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde çevre kirliliğine neden olan fabrika, iş yeri ve araçlara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla da fark yaratıyor. Zabıta ekipleri, Ankara'nın sanayi kümelenmesi anlamında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Özellikle Saray Mahallesi'nde bulunan sanayi kuruluşları ve bu civardaki yollar sürekli olarak denetleniyor. Ekipler denetimlerinin yanı sıra gelen ihbarları da özenle değerlendiriyor. Zabıta ekipleri bu denetimler sırasında, çevre ve doğa kirliliğine sebep olan işletme ve araçlara anında müdahale ediyor. Denetimler sonucunda çevreyi ve doğayı kirletenlere karşı gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor. Çevre kirliliğine sebep olan cisim, ürün ya da maddeler de temizlenmesi sağlanıyor. Ayrıca, Kahramankazan Belediyesi zabıtasının yanı sıra ruhsat denetim ekipleri de ilçe genelindeki iş yerlerini sürekli olarak denetliyor. Denetimler sırasında uyulması gereken her koşul ayrıntılı olarak inceleniyor.

Aralıksız sürdüreceğiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan'ın Ankara ve Türkiye sanayisi için önemli bir kümelenmeye sahip olduğunu belirterek, “ilçemiz sınırları içinde 4 bine yakın işletme bulunuyor. Bunların içerisinde büyük sanayi kuruluşları, fabrikalar, küçük ve büyük atölyeler ile çeşitli alanlarda üretim yapan işletmeler de bulunuyor” dedi. Ertürk, bu işletmelerin istihdam ve üretim anlamında ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığına, ancak bu durumun aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Ertürk, şöyle konuştu:

“Bu risklerin başında da çevre ve doğanın kirletilmesi geliyor. Kahramankazan Belediyesi olarak bu işletmelerimizin her zaman yanındayız. Onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Fakat ilgili ekiplerimiz ki zabıta bunların başında geliyor. Sürekli olarak buralarda denetimlerini sürdürüyor ve çevremizi, doğamızı kirletenlere karşı faaliyet gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve hedefleri doğrultusunda, temiz bir çevre ve sağlıklı bir doğa için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.”