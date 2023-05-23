Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: “(Kılıçdaroğlu'na destek) Nihayetlenmesi için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri konusunda “Protokol görüşmeleri büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz ama nihayetlenmedi. Nihayetlenmesi ve imzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeleri konusunda bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Ümit Özdağ, toplantıda halen görüşmekte olduklarını konuları ele alacaklarını ifade ederek, “Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bir sene içerisinde vatanlarına güvence altına alacak, Türkiye'nin üzerinde yıllık 11 milyar dolara ulaşan sığınmacıların ekonomik maliyetinin Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek, cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını, anayasanın ilk dört maddesi ve 66. maddesini güvence altına alacak ve PKK, FETÖ, İŞİD gibi terör örgütleriyle de stratejik ve uzun vadeli sıfır tolerans ilkesine dayalı bir mücadeleyi ön gören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz ama nihayetlenmedi. Nihayetlenmesi ve imzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor, bu yüz yüze görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Yarın saat 11.00'da Kılıçdaroğlu ile açıklama yapacak

Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmede sürecin olumlu geçtiğini ifade eden Özdağ, “Son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'da Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz ancak tekrar altını çizerek ifade etmek isterim. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir partidir, aziz Atatürk'ten onun koymuş olduğu ilkelerden asla taviz vermez ve varlık sebebi Atatürk'ün ideallerinin 21. Yüzyıla taşınmasıdır. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz bütün çalışmalar protokole yansıdı. Bunları hassas bir şekilde şekillendiriyoruz kamuoyuna da şekillenme bittiği zaman paylaşacağız” dedi.

“Sinan Bey'in kendi takdiridir”

ATA İttifakının ilk turda cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakına desteklemesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Ümit Özdağ, “Sinan Bey'in kendi takdiridir, Zafer Partisini bağlamamaktadır, kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz bu konuyu, üzerinde durmuyoruz. Biz Sinan Bey'le yola çıkarken cehennemin kapıları kapatmak için yola çıktık, biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.