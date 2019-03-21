Zafertepe'nin yeni imar planı Koray Avcı konseriyle kutlandı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 40 yıldır kronik bir sorun haline gelen Zafertepe Mahallesi'nin imar sorununu çözüme kavuşturdu. Başkan Taşdelen, bölgenin çehresini değiştirecek yeni imar planını Koray Avcı konserinde yüzlerce Çankayalı ile birlikte kutladı.

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın da katıldığı etkinlik muhteşem bir havai fişek gösterisiyle başladı. Alandaki vatandaşlara seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz halkın belediyesiyiz. Her konuda halkın yanında, halktan yanayız. Son beş yılda sadece siz Çankayalılar için gece gündüz demeden çalıştık. Şimdi de hiçbir kar, rant amacı gütmeden Zafertepe Mahallemizin imar planını tamamladık. Yıllardır çözüme kavuşması için beklenen Zafertepe'nin imar sorunu çözüldü. En kısa zamanda tüm bu bölgenin kaderi tamamen değişecek. Zafertepe, Boztepe, İncesu, Türközü, Bademlidere hak ettiği güzel günlere artık kavuşacak. Bu çalışma sosyal belediyeciliğin, halkçı belediyeciliğin en güzel örneğidir" dedi.

"365 gün 24 saat çalışmaya devam"

Çankaya'nın Atatürk'ün ilçesi olduğunu, bu nedenle göreve geldiğinden bu yana aralıksız 365 gün 24 saat çalıştıklarını belirten Taşdelen, son 5 senede Çankaya Belediye tarihinin en büyük yatırım programını uyguladıklarını söyledi. Çankaya'nın eksikliklerini, sorunlarını bir bir çözdüklerini kaydeden Taşdelen, "Kalıcı eserlerimiz Çankaya'nın dört bir yanında. 7 yeni kreş, 14 Çankaya Evi, kültür merkezleri, öğrenci yurdu, yüzme havuzları, Çankaya Evleri, parklar olmak üzere halkın doğrudan yararlanabileceği eserler yaptık ve temellerini attık. Tüm bu projeleri, bu eserleri belediyeyi borçlandırmadan, beş kuruş kredi almadan yaptık. İlk olarak bizim dönemimizde başlayan iftar çadırları ile halk nerede ise belediye orada olacak ilkesini hayata geçirdik. Yeni bir yönetim anlayışını hayata geçireceğimizi söylemiştik. Çankaya Belediyesi olarak ‘iyi ki benim belediyem var, iyi ki Çankayalıyım' diyebileceğiniz bir belediye oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bademlidere'ye yeni AOÇ

Yeni dönemde hayata geçireceği dev projeleri de anlatan Başkan Taşdelen, Zafertepe ve Boztepe'nin hemen üzerinde Bademlidere'den başlayan ve Kırkkonaklar'a kadar uzanan 750 bin metrekare üzerine dev bir şehir parkı inşa edeceklerini söyledi. Yeni dönemde de Ankara'nın önemli ihtiyaçları için projeler üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Taşdelen, “Atatürk Orman Çiftliğinin (AOÇ) tamamen bitirildiği bu dönemde Bademlidere'de yer alan 750 dönüm arazi üzerinde AOÇ'yi yeniden yapacağız. Halk Kart, Sağlık Kart gibi projelerle insana dokunan işlere yenilerini ilave edip Adak ve Aşevi kuracak, kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Bunların yanı sıra yeni Baharevleri, Çankaya Evleri, kreşler, pazar yerleri, yepyeni parklarımızla bir beş yıl daha Çankayamıza en iyi hizmeti sunacağız” açıklamasında bulundu.

"Çankaya'ya pozitif ayrımcılık"

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da, büyükşehirdeki görevine başladığında Çankaya'ya "pozitif ayrımcılık" yapacağını söyledi. Çankaya'nın 20 yıldır Büyükşehir Belediyesinden hak ettiği desteği görmediğini kaydeden Yavaş, "Çankaya'nın Başkent'ten çok alacağı var. 31 Mart'tan sonra görevimize başladığımızda sizlere söz veriyorum Çankaya, Büyükşehir Belediyesinden hizmet anlamında bu alacaklarını fazla fazla tahsil edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Koray Avcı, Çankayalılara güzel bir gece yaşattı. Hareketli şarkılarıyla vatandaşları coşturan Avcı'ya alanı dolduran binlerce Başkentli eşlik etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Koray Avcı, Çankayalılar için seslendirdiği şarkılarla keyif dolu anlar yaşattı.