Zehir taciri polis kapanına yakalandı

Ankara polisi İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getiren bir kişiyi yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda bir kişinin İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri İstanbul Otoban Yolu Akıncılar gişelerinde önlem aldı. Polis noktasında durdurulmak istenilen zanlı kaçmaya çalıştı. İleride bekleyen polis ekipleri kaçan otomobili kapan atarak durdurdu. Zanlı yakalanırken, 10 kilogram skunk ele geçirildi. Zanlı İ.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.