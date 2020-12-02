Zehir tacirinden akıl almaz yöntem

Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda, Avusturya Sidney'e gönderilmek üzere İranlı bir şahsa kargo ile gönderilen ve üzerine 8 kilo metamfetamin isimli uyuşturucu madde enjekte edilmiş yorgan ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Avusturya'nın Sidney kentine yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından İran vatandaşı A.F.'nin Çankaya'da bir kargo firmasından uyuşturucu madde teslim alacağını öğrenen narkotik ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Avcı isimli narkotik köpeği, üzerinde herhangi bir barkot yazısı bulunmayan yorgan kılıfına tepki verdi. Kılıfın içerisinden yöresel bir yorgan çıktı. Emniyet ekiplerinin çalışması sonucunda yorgana 8 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin adlı uyuşturucu madde enjekte edildiği anlaşıldı. Yorgana el koyulurken, üzerinden 8 bin lira çıkan şüpheli A.F. hakkında adli işlem başlatıldı.