Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası başladı

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Kısa bir süre önce hayatını kaybeden federasyon asbaşkanı Zekeriya Tutar'ın adının verildiği ve Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 67 il, 562 kulüpten toplam 1892 sporcu katılıyor. Toplam 1 hafta sürecek şampiyonanın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Türkiye Taekwondo Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, rahmetli Zekeriya Tutar'ın kardeşi Nabi Tutar ve oğlu Enes Tutar ile 15 Temmuz gazileri Cihan Uygun ile Seyit Aga Topal katıldı.

Başkan Şahin, açılışta yaptığı konuşmada pandemi sonrasında ilk Türkiye şampiyonasını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şahin, “Biz yine de dikkatli olacağız. Maske, mesafe, temizlik önlemlerimizi alacağız. Şampiyonamıza katılan herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Şahin, kısa bir süre önce hayatını kaybeden federasyon Asbaşkanı Zekeriya Tutar'ın da tüm camia tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişilik olduğunu belirterek, onun yokluğunu her zaman hissettiklerini söyledi. Şahin, açılışa katılan merhum Zekeriya Tutar'ın kardeşi Nabi Tutar ve oğlu Enes Tutar'a da bir plaket verdi. Ayrıca son dönemde taekwondo camiasından ebediyete irtihal eden isimler de anıldı.

Şampiyonanın açılış töreninde yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde de bir anma programı gerçekleştirildi. Şehitlerimiz dualarla anılırken, açılışa katılan gazilerimiz Cihan Uygun ile Seyit Aga Topal'a birer plaket takdim edildi. Başkan Şahin, konuşmasında 15 Temmuz'un öneminden bahsettiği konuşmasında, Türk milletinin kahramanlığını asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

Altınok: “Onların başarısı Türk milletinin başarısı olacaktır”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ülkemiz olimpiyatlara 5 tekvandocu ile gidiyor. Bu başarıda emeği olan tekvando federasyonu başkanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'nin gözü kulağı Tokyo Olimpiyatlarında olacak. Gençlerimize başarılar diliyorum. Onların başarısı Türk milletinin başarısı olacaktır. Emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Her birine kendimize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Tutar: “Rahmetli babam Zekeriya Tutar anısına düzenlenen turnuvaya katılan herkese teşekkürler”

Vefat eden Türkiye Taekwondo Federasyon Asbaşkanı Zekeriya Tutar'ın oğlu Enes Tutar ise, “Rahmetli babam Zekeriya Tutar anısına düzenlenen turnuvaya katılan herkese, vefakar davranışından ötürü federasyon başkanımız Metin Şahin'e ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.