Zeliha nineden soğukta görev yapan askerlere çorap

Yalova'da 100'ü aşkın yaşına rağmen birbirinden güzel çoraplar ören Zeliha Barlas, ördüğü çorapları soğuk bölgelerde görev yapan askerlere göndermek için Milli Savunma Bakanlığı'na bir mektup yazdı. Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı Zeliha ninenin mektubu adeta yürekleri ısıttı.

Yalova'da yaşayan Zeliha Barlas, 100'ü aşkın yaşına rağmen rengârenk birbirinden güzel çoraplar örmeye devam ediyor. Bu yaşına rağmen boş oturmayı sevmeyen ve ördüğü çorapları kendisini ziyarete gelenlere hediye eden Zeliha nine, Covid-19 nedeniyle ziyaretçileri kesilince ördüğü çorapları Mehmetçiklere göndermek istedi. Zeliha nine, oğlu Cafer Barlas'tan 'Oğlum bu çorapları ülkenin en soğuk bölgesinde vatan görevi yapan asker evlatlarıma göndermek istiyorum' diyerek bir mektup yazmasını istedi. Cafer Barlas, annesinin sözlerini kağıda dökerek yazdığı mektupları çorapların içine koyup, bunları Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı, Zeliha ninenin mektubunu paylaştı.

"Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin"

Zeliha Barlas'ın Mehmetçikler için gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Asker evlatlarım! Sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazi çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile ördüm. Allah sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev. Vatan olmadan İslam üzerine yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki vatanımız, dinimiz özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, Elhamdülillah. Ben Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin. Beni de duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yüz yaşını aşmış Zeliha nineniz."

Milli Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Bizleri duygulandıran Zeliha ninemize Mehmetçiklerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Onun gibi kahraman ve fedakâr büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.