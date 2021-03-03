Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 DEAŞ'lı teröristin ve 1 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını açıkladı.

Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 DEAŞ'lı terörist ve PKK/YPG terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ ile mücadelemize azimli ve kararlı şekilde devam ediyoruz. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Zeytin Dalı bölgesindeki 1 DEAŞ'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi" denildi.