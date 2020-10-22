Zimbabve'den yatırım ve ticaret için ATO üyelerine davet

10 Teknoloji Bölgesi, 12 Organize Sanayi Bölgesi ile Ankara'nın Afrika'nın talebini karşılayacak üretim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Baran, Zimbabve ile ticareti geliştirmek için iki ülke reel sektörünü bir araya getirebileceklerini söyledi.

Zimbabve Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Bir yıl önce açtıkları büyükelçilik ile Türkiye'de büyükelçilik açan 36'ıncı Afrika ülkesi olduklarını belirten Büyükelçi Mutiwazuka, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'nin özellikle son 15 yılda yaşadığı ekonomik gelişmeyi nasıl sağladığını öğrenmek istediklerini söyledi. Zimbabve'nin tarihi geçmişinden bahseden Büyükelçi Mutiwazuka, ülkede gerçekleştirdikleri toprak reformu sonrasında yaşadıkları sorunların devam ettiğini ve birçok ülkenin yaptırımıyla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Yaptırımlar nedeniyle geçen 20 yılda eğitimden kültüre, tarımdan imalata kadar bütün sektörlerin yara aldığını ve Zimbabve ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Mutiwazuka, bu durumu tersine çevirmek için çaba harcadıklarını ifade etti. Türk şirketlerini Zimbabve'ye yatırıma ve ticarete davet eden Büyükelçi Mutiwazuka, “Şu anda Zimbabve'de mağazalarımızda satılacak ürün yok. Ülkemizde Türk mallarının satılmasına ihtiyaç var. Türk iş insanları mallarını Zimbabve'ye soktuğunda 50 milyonluk bir nüfusa gümrük vergisi olmadan satma imkânına sahip olur” diye konuştu.

“İki ülkenin reel sektörünü bir araya getirelim”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran da Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini “açılım politikası” olarak başlattığını, zaman içinde de kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı ve ikili ilişkileri eşit ortaklık ve yarar temelinde geliştirmeyi hedef alan “ortaklık politikası”na dönüştürdüğünü anlattı. Baran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemi de dâhil olmak üzere 28 Afrika ülkesini ziyaret etmesi, kıta ile ilişkilerimizi geliştirdi. 2008 yılında 10 olan Ankara'daki Afrika büyükelçiliği sayısı 36'ya çıktı” dedi.

Baran, Türkiye'nin Afrika Kıtası ile 2002 yılında 4,3 milyar dolar düzeyinde olan ticaretinin de 2019 yılı sonu itibarıyla 25,3 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Türkiye ile Zimbabve arasındaki ticaretin 2019 yılı sonu itibarıyla 17,7 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirten Baran, “Bu rakamın artması için Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, 10 Teknoloji Bölgesi, 12 Organize Sanayi Bölgesi ile Ankara'nın Afrika'nın talebini karşılayacak üretim kapasitesine sahip olduğunun altını çizdi. Baran, Zimbabve ile ticareti geliştirmek için iki ülke reel sektörünü bir araya getirebileceklerini söyledi. Zimbabve'nin tarım ülkesi iken, yapılan reformun ardından gerçekleşen yaptırımlarla tarım ithalatçısı bir ülke haline gelmesinin üzücü olduğunu dile getiren Baran, Zimbabve'nin bulunduğu sıkıntılardan çıkması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için Ankara Ticaret Odası olarak her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.