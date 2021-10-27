Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Ankaraspor: 2 - İnegölspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur maçında Ankaraspor, sahasında İnegölspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takım Ankaraspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Kürşat Han Akın, Barış Sun,
Ankaraspor: Atakan Akyol, Recep Yemişçi (Mehmet Yiğit dk. 46), Gökhan Kurumuş, Erdal Öztürk, Oğuzhan Efe Yılmaz, Barış Zeren, Furgan Polat (Fahrettin Berk Yılmaz dk. 59), Semih Üstün (Mert Sinan Pekesen dk. 46), Erdem Çetinkaya (Kadir Yazıcı dk. 82 ?), Eren Keleş (Ramazan Eren Demir dk. 64), Şahin Fıstıkçı
Yedekler: Ömer Kahveci
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
İnegölspor: Sercan Çobanoğlu, Yunus Emre Duyan (Bahadır Taşdelen dk. 76), Furkan Mızrak, İbrahim Sürgülü, Samet Can Türk, Erdem Koçal, Furkan Özyapı (Selim Can Temel dk. 64), Emir Özsoy (Mustafa Kayabaşı dk. 64), Aykut Uluç, Enes Ata (Hakkı İsmet Şimşek dk. 64), Gülhan Üreyen (Ömer Faruk Ermeç dk. 71)
Yedekler: Gökhan Siverek, Serkan Sözmen, Ali Kılıç, Bünyamin Yavaşoğlu, Hamza Türkmen
Teknik Direktör: Şaban Yıldırım
Goller: Ramazan Eren Demir (dk. 66), Şahin Fıstıkçı (dk. 74) (Ankaraspor)
Sarı kart: Recep Yemişçi (Ankaraspor)