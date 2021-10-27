İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Ankaraspor: 2 - İnegölspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur maçında Ankaraspor, sahasında İnegölspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takım Ankaraspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Kürşat Han Akın, Barış Sun,


Ankaraspor: Atakan Akyol, Recep Yemişçi (Mehmet Yiğit dk. 46), Gökhan Kurumuş, Erdal Öztürk, Oğuzhan Efe Yılmaz, Barış Zeren, Furgan Polat (Fahrettin Berk Yılmaz dk. 59), Semih Üstün (Mert Sinan Pekesen dk. 46), Erdem Çetinkaya (Kadir Yazıcı dk. 82 ?), Eren Keleş (Ramazan Eren Demir dk. 64), Şahin Fıstıkçı


Yedekler: Ömer Kahveci


Teknik Direktör: Özcan Kızıltan


İnegölspor: Sercan Çobanoğlu, Yunus Emre Duyan (Bahadır Taşdelen dk. 76), Furkan Mızrak, İbrahim Sürgülü, Samet Can Türk, Erdem Koçal, Furkan Özyapı (Selim Can Temel dk. 64), Emir Özsoy (Mustafa Kayabaşı dk. 64), Aykut Uluç, Enes Ata (Hakkı İsmet Şimşek dk. 64), Gülhan Üreyen (Ömer Faruk Ermeç dk. 71)


Yedekler: Gökhan Siverek, Serkan Sözmen, Ali Kılıç, Bünyamin Yavaşoğlu, Hamza Türkmen


Teknik Direktör: Şaban Yıldırım


Goller: Ramazan Eren Demir (dk. 66), Şahin Fıstıkçı (dk. 74) (Ankaraspor)


Sarı kart: Recep Yemişçi (Ankaraspor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.