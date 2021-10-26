Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: MKE Ankaragücü: 2 - Somaspor: 0

Tur müsabakasında evinde Somaspor ile karşılaşan MKE Ankaragücü, maçtan 2-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Somaspor defansında yaşanan anlaşmazlıktan yararlanan Owusu, sol kanattan yaptığı koşunun ardından ceza sahası içerisinde kaleci Ali'den seken topu tamamlayarak ağları sarstı. 1-0

27. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Şahverdi'nin sert ve etkili şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

53. dakikada Mustafa Şengül'ün ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesinin ardından maçın hakemi Hasan Kaçar beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Nadir Çiftçi, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

72. dakikada Yılmaz Ceylan sağ kanttan taşıdığı topla ceza sahası içine kadar sokuldu. Bekletmeden şutunu çeken Ceylan'ın vuruşunda top, gol çizgisine paralel giderek dışarı çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hasan Kaçar, Serdar İla, Cankut Gönenç

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Cem Ekinci, Alperen Babacan, Erdi Dikmen, Yasin Güreler, Ali Kaan Güneren (Ulaş Yılmaz dk. 65), Şahverdi Çetin (Hasan Hüseyin Acar dk. 65), Chahechouhe (Arif Emre Eren dk. 74), Geraldo (Muhammed Yasir Karabay dk. 65), Owusu, Nadir Çiftçi (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 74)

Yedekler: Mert Topuz, İshak Çakmak, Yusuf Abdioğlu, Atakan Dama, Mehmet Murat Uçar

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Somaspor: Ali Serçek, Onur Ulaş, Mustafa Şengül, Yasin Yıldız, Kadir Karış (Melih Şencan dk. 82), Ali Akkuş (Mücahit Aslan dk. 46,), Furkan Şimşek (Yılmaz Ceylan dk. 46), Kerim Coşkun (Özcan Aydın dk. 46), İbrahim Ak, Osman Hanoğlu (Enes Bakal dk. 71), Talha Reşat Bulut

Yedekler: Arda Ünal, Emirhan Uzun, Muhammet Cin, Özcan Kalman, Serkan Ömüray Gölükcü

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Goller: Owusu (dk. 14), Nadir Çiftçi (dk. 53 pen.) (Ankaragücü)