Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankara Keçiörengücü: 1 - Kocaelispor: 2

Tur'da Ankara Keçiörengücü, sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Kocaeli temsilcisi, adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Bayram Başkan, Selman Timur, Batuhan Bıyıklı

Ankara Keçiörengücü: Muhammet Birkan Tetik, Dodoo, İrfan Akgün (Uğur Utlu dk. 57), Ogün Bayrak (Abdülkadir Korkut dk. 106 ?), Fatih Selimhan Solmaz, Erdal Öztürk (Bilali dk. 58), Kone, Alabi, Ilır Mustafa, Osman Keçelioğlu (Mert Kula dk. 106 ?), Cem Ekinci (Barış Alper Yılmaz dk. 46)

Yedekler: Boran Güngör, Emre Uğur Uruç, Bilal Budak, Bilal Budak, Cem Ekinci

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Kemal Can Aydemir, Batuhan Er (Mervan Yusuf Yiğit dk. 71), Yiğit Canguru ( Semih Karadeniz dk 71), Murat Cem Akpınar, Gökhan Meral (Erdinç Karakaş dk. 98), Taha Batuhan Yayıkcı, Benhur Keser, İrfan Başaran (Muhammed Gönülaçar dk. 61), Mesut Özdemir (Yiğitali Bayrak dk. 88 ?), Bahattin Köse (Ramazan Çevik dk. 71)

Yedekler: Bayram Olgun, Hakan Demirci, Haşim Arda Sarman, Numan Çürüksu

Teknik Direktör: Erhan Altın

Goller: Bahattin Köse (dk. 45+2), Murat Cem Akpınar (dk. 97) (Kocaelispor), Fatih Selimhan Solmaz (dk. 82) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Benhur Keser, Murat Cem Akpınar, Mervan Yusuf Yiğit, İsmet Yumakoğulları (Kocaelispor), Erdal Öztürk, Ilır Mustafa (Ankara Keçiörengücü)