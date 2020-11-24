Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Ankaraspor: 1 - Muğlaspor: 4

Turu'nda Ankaraspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten maçın penaltı atışlarında Muğlaspor'a 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Muğla ekibi bir üst tura yükselirken, Ankaraspor ise turnuvaya veda etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kağan Yıldızlar, Bedirhan Soydemir, Enver Aydın

Ankaraspor: Kerem Vergilier, Gökhan Akkan, Halil İbrahim Esen (Mehmet Tuğrul Başkan dk. 70), Emre Can Atilla (Doğukan Efe dk. 70), Fatih Kızılkaya (İlhami Siraçhan Nas dk. 117 ?), Hacı Ömer Doğru, Furkan Eliaçık, Enes Eliaçık (Muzaffer Doğan dk. 78), Tunahan Keskin, Bulbwa (Umar dk. 88 ?), Tamer Işık (Ali Rıza Kılıç dk. 46)

Yedekler: Berk Balaban, Barış Zeren

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Muğlaspor: Nusret Can Körümdük, Bayram Enes An (Polat Erkek dk. 56), Cantürk Güngör, Burak Yılmaz (Buğrahan Yılmaz dk. 117 ?), Erol Aydın (Barış Sungur dk. 84 ?), Atakan Akbulut, Zeki Sinanoğlu (Muhammed Emel dk. 56), İbrahim İçuz (İlkay Gül dk. 117 ?), Asım Aksungur (Nizamettin Emirhan Kılıç dk. 56), Ömer Faruk Canbirdi, Emre Yıldırım

Yedekler: Serkan Polat

Teknik Direktör: Egemen Urhan

Goller: Hacı Ömer Doğru (dk. 61) (Ankaraspor), Burak Yılmaz (dk. 79) (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: Nizamettin Emirhan Kılıç, Barış Sungur, Cantürk Güngör, Buğrahan Yılmaz (Muğlaspor)

Penaltılar:

Atanlar: Barış Songur, Ömer Faruk Canbirdi, Polat Ertek (Muğlaspor)

Atamayanlar: Gökhan Akkan, Mehmet Tuğrul Başkan, Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor), Emre Yıldırım (Muğlaspor)