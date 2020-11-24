Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Gençlerbirliği:1 - Kırşehir Belediye Spor:0

Tur'da Gençlerbirliği, Kırşehir Belediye Spor'u 1-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Kırşehir Belediye Spor ise kupaya veda etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Murat Erdoğan, Uygar Bebek, Nurettin Dinçer Demir, Batuhan Kolak

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan (Kadir Enes Kıra dk. 80), Arda Kızıldağ, Furman (Sefa Yılmaz dk. 64), Soner Dikmen, İlker Karakaş (Baran Başyiğit dk. 85 ?), Sami Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan (Hasanalp Birken dk. 85 ?), Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu (Rahmetullah Berişbek dk. 64), Murat Yıldırım

Yedekler: Atalay Gökçe, Seyit Ali Kahya, Emir Ortakaya, Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Kırşehir Belediye Spor: Denir Çınar, Erbay Eker, Nuri Melih Mursal, Bilal Gülden (Mehmet Fatih Bayat dk. 74), Abdülkadir Akyıldız, Sabit Hakan Yılmaz (Serhat Mermer dk. 64), Gökay Iravul, Furkan Polat (Muhammet Apuhan dk. 74), İsmail Düzgün, Oğuzhan Yazıcı, Onur Karakabak

Yedekler: Tarık Emre Arslan, Volkan Altınsoy

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Gol: Soner Dikmen (dk. 61) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Bilal Gülden, Abdülkadir Akyıldız (Kırşehir Belediye Spor)