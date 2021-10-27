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Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Demirspor: 2 - Yomraspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Turu'nda Ankara Demirspor sahasında karşılaştığı Yomsaspor'u 2-1 mağlup etti ve tur atladı.



Stat: TCDD Ankara Demirspor


Hakemler: Yusuf Aydın, Muhammet Yıldız, Mustafa Yüksel


Ankara Demirspor: Alim Harlak (Semih Kayan dk. 74), Abdullah Sezgin, Ender Gör (Harun Aydın dk. 74), Ahmet Sivri (Samet Erdem Olgaç dk. 65), Ömercan Avcı, Abdulkadir Özdemir, Hüseyin Eren Bektaş (Taner Koç dk. 106 ?), Mahmut Bilir (Rahmi Can Karadaş dk. 82 ?), Mustafa Fettahoğlu (Hasan Kaya dk. 82 ?), Mücahit Can Akçay, Çağrı Bülbül


Yedekler: Furkan Turan, Görkem Kıran, Muhammed Burak Yıldız, Aykut Civelek


Teknik Direktör: Ersin Aka


Yumraspor: Furkan Taş, Berkcan Aytaç, Ahmet Baha Bilgin (Furkan Yıldırım dk. 65), Muhammet Enes Doğan, Halil Emre Yiğit, Erhan Şengül, Ökkeş Karaoğlu (Kadir Bakırtaş dk. 77), Mücahit Haktan Karabulut (Taha Tunç dk. 77), Mustafa Yılmaz (Furkan Can Erbaşaran dk. 87 ?), Şenol Özyurt (Batuhan Kayıkçı dk. 65), Ahmet Hakan Sevinç (Uğur Kurt dk. 109 ?)


Yedekler: Berkay Erdoğan


Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu


Gol: Mustafa Yılmaz (dk. 69) (Yomraspor), Hasan Kaya (dk. 90+4), Mücahit Can Akçay (dk. 106) (Ankara Demirspor)


Sarı kartlar: Çağrı Bülbül, Abdullah Sezgin (Ankara Demirspor), Berkcan Aytaç (Yomraspor)

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