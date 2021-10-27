Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 4 - Ağrı 1970 Spor: 5

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur maçında Ankara Keçiörengücü sahasında Ağrı 1970 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Penaltılara giden müsabakada Ağrı 1970 Spor 5-4 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Stat: Aktepe Stadı
Hakemler: Veli Karakaya, Egemen Sağlam, Çağrıcan Pazarcıklı
Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör, Abdulkadir Korkut, Haşim Arda Sarman (Ercan Yazıcı dk. 99 ?), Mert Özmen, Taha Yünkuş, Diallo (İbrahim Mirza Aral dk. 57), Berkan Burak Turan, Bilal Budak (Taşkın Çalış dk. 46), Erdem Onur Beytaş (Ali Yavuz Kol dk. 46 (Ogün Bayrak dk. 68)), Ömer Uzun, Camara (Dijibrila dk. 46)
Yedekler: Furkan Yasin Çevik
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Ağrı 1970 Spor: Baran Güler, Burçak Özkanca, Oğuzhan Malcı, Mücahit Karagöz, Seyit Gazanfer, Can Morgül, Kaan Yılmaz (Melik Ahmet İpek dk. 91 ?), Uğur Durmuş (Mazlum Kural dk. 91 ?), Ali Özdemir (Önder Selimoğlu dk. 73), Serhat Tarhan (Mehmet Berke Yanmaz dk. 73), Emrah Bedir (Furkan Demir dk. 91 ?)
Yedekler: Süleyman Kasap, Bünyamin Başar
Teknik Direktör: Mustafa Kalafatoğlu
Penaltılar: İbrahim Mirza Aral, Abdulkadir Korkut, Mert Özmen, Dijibrilla (Keçiörengücü) Önder Salimoğlu, Oğuzhan Malcı, Seyit Gazanfer, Can Morgül, Furkan Demir (Ağrı 1970 Spor)
Sarı kartlar: Berkan Burak Turan, Diallo (Keçiörengücü) Serhat Tarhan, Burçak Özkanca, Seyit Gazanfer (Ağrı 1970 Spor)