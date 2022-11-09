Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 4 - Bulvarspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bulvarspor'u 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarcıklı
Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör, Muhammed Emin Sarıkaya, Mikail Okyar (Canberk Han dk. 85 ?), Haşim Arda Sarman, Bekir Karadeniz, Aykut Çeviker, Abdullah Aydın (İsmail Onur Kalkan dk. 75), Mara (Bardhi dk. 60), Babei, Camara (Melih İnan dk. 60), Balaj (Halil Fatih Açıkgöz dk. 85 ?)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Bulvarspor: Muhammet Ali Elagöz, Oğuzcan Çalışkan, Furkan Çetinkaya, Sarp Tenim, Ferhat Şenses, Abdülkerim Canlı, Adem Arif Akşit (Kadir Fazlıoğlu dk. 65), Ömer Karahan, Halil Can Ayan (Oktay Demircan dk. 78), Barışcan Tay (Görkem Güven dk. 46), Osman Arslantaş (Mehmet Refik Can dk. 28)
Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Muhammet Miraç Toklu, Yunus Emre Gürsu,
Teknik Direktör: Rafet Önür
Goller: Babei (dk. 8 ve 41), Melih İnan (dk. 63), Balaj dk. (dk. 81) (Keçiörengücü), Mehmet Refik Can (dk. 47 ve 87) (Pazarspor)