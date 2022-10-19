Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 4 - Diyarbekirspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Alper Oran, Kerem İlitangil, Buğra Han Güler
Ankara Keçiörengücü: Kayacan Erdoğan, Emin Sarıkaya, Erkam Reşmen, Onur Kalkan, Aykut Çeviker, Camara (Balaj dk. 40), Abdullah Aydın (Bekir Karadeniz dk. 60), Haşim Arda Sarman, Mara (Mikail Okyar dk. 72), Melih İnan (Muharrem Cinan dk. 73), Babaei (Eze dk. 60)
Yedekler: Boran Güngör, Olawoyin, Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Diyarbekirspor: Gökhan Siverek, Umut Can Kanber, Enes Subaşı, Rıdvan Bingöl (Umutcan Akay dk. 72) Seymen Yağmur, Şerif Doğan (İsa Baltacı dk. 62) Serhat Enes Çalışan (Bilal Özer dk. 79), Mustafa Aydın (Onat Kutay Kurt dk. 72), Emrullah Sayar, Ömer Gül (Muhammed Sarıkaya dk. 62), Doğan Karakuş
Yedekler: Mücahit Çıra
Teknik Direktör: Mehmet Çelebi
Goller: Mara (dk. 4 pen.), Eze (dk. 66), Melih İnan (dk. 67), Balaj (dk. 90+3) (Ankara Keçiörengücü), Doğan Kararkuş (dk. 71) (Diyarbekirspor)