Ziraat Türkiye Kupası: Ankaraspor: 2 - Pazarspor: 1

Tur müsabakasında Ankaraspor, sahasında Pazarspor karşılaştı. Normal süresi 1-1'lik eşitle tamamlanan mücadelede Ankaraspor, ilk uzatma devresinde bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti. Başkent temsilcisi bu skorun ardından adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Serkan Eryılmaz, Uğur Aydoğdu, Batuhan Bıyıklı

Ankaraspor: Bayram Kılıç, Furkan Eliaçık, Fatih Kızılkaya (Sedat Cengiz dk. 91), Oğuzhan Çarpar, Fahrettin Berk Yılmaz, Engin Bekdemir (Berk Yiğit Karadağ dk. 71) Doğukan Efe (Enes Eliaçık dk. 78), Recep Taşbakır (Gökhan Kurumuş dk. 78), Siraçhan Nas (Erdal Öztürk dk. 46), Burak Tarlabölen, Yusuf Buğra Koşal (Tuğrul Başkan dk. 59)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Yunus Emre Metin, Mehmet, Ali Rıza Kılıç, Ahmet Türkyılmaz

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Pazarspor: Yasin Davuş, Hakan Doğru (Güvenç Usta dk. 46,), Bedirhan Özyurt, Mehmet Çiçek, Metin Güler (Önder Selimoğlu dk. 79), Muhammet Nişancı (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 100), İlhan Topatar (Hamza Kaya dk. 46), Maksut Birben (Yağız Rüştü Aktaş dk. 79) Sercan Besler, Oğuzhan Eskiköy (İsmail Düzgün dk. 103) Özgür Kutlu

Yedekler: Serkan Polat,

Teknik Direktör: Kemalettin Şentürk

Goller: Engin Bekdemir (dk. 7), Sedat Cengiz (dk. 102) (Ankaraspor), Oğuzhan Eskiköy (dk. 71) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Eskiköy, Muhammet Nişancı (Pazarspor), Doğukan Efe, Yusuf Buğra Koşal, Oğuzhan Çarpar, Berk Yılmaz, Fatih Kızılkaya, Erdal Öztürk, Burak Tarlabölen, Sedat Cengiz, Bayram Kılıç (Ankaraspor)