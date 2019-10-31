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Ziraat Türkiye Kupası: Başkent Akademi FK: 0 - DG Sivasspor: 6

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Turu'nda Süper Lig ekibi DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Başkent Akademi'yi 6-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.



Stat: Ostim


Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Gökhan Barçın


Başkent Akademi FK: Süleyman, Ahmet Karaman (Tolgahan Erbay dk. 77 ?), Abdullah, Hasan, Muhammet Burak, Yusuf, Kerem (Yavuz Koç dk. 64 ?), Beytullah, Bünyamin, Hazarhan (Yahya Kemal dk. 57 ?)


Yedekler: Taha, Yahya, Ahmet Sun, Yavuz, Suat, Ömer, Tolgahan


Teknik Direktör: Dursun Karamustafa


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Kone, Cofie (Hakan Arslan dk. 59), Papp, Erdoğan, Traore (Hugo Vieira dk. 59), Fatih, Armin (Mert Hakan dk. 71), Emre, Ziya, Caner


Yedekler: Samassa, Muhammet Can, Uğur, Appindangoye, Mert Hakan, Yatabare, Oliveria, Hakan Arslan, Volkan, Teixeira


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Traore (dk. 6), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 14), Caner (dk. 35), Hakan (dk. 67), Mert Hakan (dk.78), Hugo Vieira (dk. 84) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Hazarhan, Hasan, Yusuf Atasoy, Abdullah (Başkent Akademi), Fatih (Sivasspor)

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