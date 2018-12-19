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Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu ikinci maçında Etimesgut Belediyespor, sahasında karşılaştığı E. Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk müsabakayı da 2-0 kazanan Malatya ekibi böylece Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na kaldı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil


Etimesgut Belediyespor: Hasan, Mikail (Ahmet Kaan dk. 86 ?), Mehmet Atik (Akın dk. 46), Eyüpcan, İbrahim (Mehmet Alan dk. 75 ?), Erçin, Alaettin, Samet, Caner, Ömer, Akın


Yedekler: Yunus, Ufuk, Sabri, Eren, Mehmet Fuat


Teknik Direktör: Adnan Şentürk


Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Gökhan, Sincere Seth, Mina, Berkan, Pereira (Eren Tozlu dk. 46), Mustafa, Ahmet Ildız (Donad dk. 84 ?), Muniru, Rahman Buğra, Adem (Aleksic dk. 62)


Yedekler: Farnolle, Murat Yıldırım, Boutaib, İkbal, Murat Akça, Chebake, Erkan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Ahmet Ildiz (dk. 54), Eren Tozlu (dk. 88) Evkur Yeni Malatyaspor


Sarı kartlar: Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer (Etimesgut Belediyespor).

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