Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2

Eleme Turu ikinci maçında Etimesgut Belediyespor, sahasında karşılaştığı E. Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk müsabakayı da 2-0 kazanan Malatya ekibi böylece Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil

Etimesgut Belediyespor: Hasan, Mikail (Ahmet Kaan dk. 86 ?), Mehmet Atik (Akın dk. 46), Eyüpcan, İbrahim (Mehmet Alan dk. 75 ?), Erçin, Alaettin, Samet, Caner, Ömer, Akın

Yedekler: Yunus, Ufuk, Sabri, Eren, Mehmet Fuat

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Gökhan, Sincere Seth, Mina, Berkan, Pereira (Eren Tozlu dk. 46), Mustafa, Ahmet Ildız (Donad dk. 84 ?), Muniru, Rahman Buğra, Adem (Aleksic dk. 62)

Yedekler: Farnolle, Murat Yıldırım, Boutaib, İkbal, Murat Akça, Chebake, Erkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Ahmet Ildiz (dk. 54), Eren Tozlu (dk. 88) Evkur Yeni Malatyaspor

Sarı kartlar: Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Ömer (Etimesgut Belediyespor).