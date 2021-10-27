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Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 0 - Kahta 02 Spor: 1

Ziraat Türkiye Kupası’nın 3.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Turu'nda Etimesgut Belediyespor sahasında Kahta 02 Spor ile karşılaştı. Müsabaka Kahta 02 Spor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Sincan 15 Temmuz Milli Birlik


Hakemler: Bayram Başkan, Sefa Özcan, Şenol Bektaş


Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli, Anıl Dikmen, Mehmet Cansın Çiçek (İsmail Güner dk. 46), Batuhan Nusret Yiğit (Koray Kerem Köysüren dk. 46), Cevat Kuy, Mehmet Güven (Engin Bekdemir dk. 69), Mehmet Ali Akın (Berk Akgönül dk. 46), Özgür Demir (Göksu Türkdoğan dk. 79), Erdi Zengin, Emre Gündoğdu, Feyyaz Adil


Yedekler: Umutcan Yenisoy, Mert Arda Açıkgöz, Maksut Taşkıran, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Turan Yılmaz


Teknik Direktör: Önder Engin


Kahta 02 Spor: Onur Güney, Gürkan Arslan (İlyas Sarı dk. 69), Emrullah Sarıhasanoğlu, İdris Güneş, İsmail Palta, Vedat Yeşilkaya (Samet Tok dk. 69), Volkan Pala (Emre Okur dk. 58), Ömer Faruk Canbirdi, Erkan Nazlı, Mehmet Doğan (Muhammet Çoban dk. 58), Barış Kılıç (Muhammet Şiyar Eroğlu dk. 90+6 ?)


Yedekler: Vedat Büyükgül, Osman Çağlar Uç


Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar


Gol: İsmail Palta (90+2) (Kafta 02 Spor)


Sarı kart: Feyyaz Aydil (Etimesgut Belediyespor)

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