Ziraat Türkiye Kupası: Etimesgut Belediyespor: 2 - 68 Aksaray Belediye Spor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda Etimesgut Belediyespor, evinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk
Hakemler: Veli Karakaya, Ahmet Şimşek, Baykal Tuna
Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe, Abdulcebrail Akbulut (Gökhan Lale dk. 72), Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Efşan Geçgin, Furkan Bolat (Reşo Akın dk. 83 ?), Talha Özler, Berke Gürbüz (Emirhan Altuntop dk. ?), Burak Arda Bozdoğan, Furkan Berkay Uçar, Muhammet Beşir (Yağız Suat Bolat dk. 58), Gülhan Üreyen (Enes Berkehan Samur dk. 72)
Yedekler: Tuğran Burak Tuğ, İsmail Güner, Atamer Bilgin, Berk Akgönül, Eren Kınalı
Teknik Direktör: Enver Bozbay
68 Aksaray Belediye Spor: Doğukan Özçimen (Onur Arslan dk. 28), Utku Burak Kunduzcu, Oğuzhan Köseoğlu (Hasan Gündoğdu dk. 53), Yusuf Can Abay (Nurullah Serbest dk. 76), Furkan Çelen, Ali Mert Işık, Birkan Yılmaz, Emre Alan (Alpay Aldemir dk. 76), Necmi Çoban, Mustafa Çiçekli, Ferhat Durmuş (Ali Say dk. 53)
Yedekler: Resul Kesim İnceöz, Mustafa Us
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Goller: Furkan Bolat (dk. 49), Reşo Akın (dk. 88) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Abdulcebrail Akbulut (Etimesgut Belediyespor)