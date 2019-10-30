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Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Esenler Erokspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4.

tur mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında, Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Esenler Erokspor bir üst tura yükseldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Burak Şeker, Ali Can Alp, Muhammet Yumak


Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Rahmi Can Karadaş dk. 88 ?), Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Soner Dikmen (Berat Özdemir dk. 59), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (İlker Karakaş dk. 59 ?), Sadio Diallo, Nadir Çiftçi, Mats Seuntjens


Yedekler: Abduoulaye Diallo, Erdem Özgenç, Pierre Polomat, İlker Karakaş


Esenler Erokspor: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı (Bilal Mert Engin dk. 46 ?, Alper Karaman dk. 75), Efe Can Çölbekler, Orhan Gülle, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Eray Pazar dk. 89 ?), Şahin Fıstıkçı


Yedekler: Hasan Umur Akın, Rahmi Muhammet Akyazı, Alper Karaman, Mustafa Emin Birinci, Emre Adiloğlu, Bilal Engin


Goller: Şahin Fıstıkçı (dk. 25), Abdurrahman Kuyucu (dk. 53 ) (Esenler Erokspor)


Sarı kart: Melih Kabasakal (Esenler Erokspor)

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