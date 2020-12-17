Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 0 - Tuzlaspor: 2

Tur mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu ve kupadan elendi. Tuzlaspor ise son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

Tuzlaspor'da 32. dakikada ceza sahası sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vedat Bora, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Tuzlaspor'da 43. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda topu taşıyan Aosman'ın pası ile buluşan Sarr ceza sahası içerisinde topu köşeden ağlara yolladı. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Koray Gençerler, Baran Eraslan, Bersan Duran

Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, Ömürcan Artan, Kadir Enes Kıra, Halil İbahim Pehlivan (Emir Ortakaya dk. 74), Batuhan Uçan, Hasanalp Birken, Mustafa Hüseyin Seyhan, Furman (Mert Kabasakal dk. 46), Kağan Özkan (Osman Emirkan Demir dk. 46), Sami Gökhan Altıparmak (Seyit Ali Kahya dk. 85 ?), Baran Başyiğit

Yedekler: Emin Emir Kavasoğlu, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Polomat, Murat Yıldırım,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Tuzlaspor: Alexander, Samet Asatekin, Baran Işık, Yasin Güreler, Mahmut Bulut, Cajic (Arif Morkaya dk. 72), Vedat Bora, Sarr (Ahmet Yazar dk.63), Aosman, Onat Kutay Kurt (Pucko dk.63), Özgürcan Özcan (Zubanovic dk.81 ?)

Yedekler: Metin Erol, İbrahim Halil Aksu, Berk Can Sevgi

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Vedat Bora (dk. 32), Sarr (dk. 42) (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Baran Başyiğit (Gençlerbirliği)