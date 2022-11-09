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Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 1 - Bayburt Özel İdare Spor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turu'nda Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdare Spor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Sefa Yılmaz, Şenol Bektaş, Samet Özkul


Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, Arda Çağan Çelik (Doğukan Taşcı dk. 46), Abdullah Şahindere, Musa Şahindere (Kağan Özkan dk. 63), Ataberk Gök (Caner Kızılyaprak dk. 87 ?), Arda Tuzcu (İsmail Yardımcı dk. 79), Ulusoy Mert Kabasakal, Seyit Ali Kahya, Bieliaiev (Zafer Göktuğ Erdem dk. 63), İbrahim Baran Kayıkcı, Baran Başyiğit


Yedekler: Ahmet Köyönü, Ramazan Mert Yıldırım, Ahmet Enes Akkan


Teknik Sorumlu: Medet Coşkun


Bayburt Özel İdare Spor: Kemal Mert Özyiğit, Ali Kemal Yılmaz, Emin Kaan Arslan, Fatih Balata, Mehmet Yanıkara (Kubilay Eren Şahin dk. 46), Selim Asal (Hüseyin Cihan Avcu dk. 67), Ramazan Efecan Gülerce, Musa Buğrahan Kavaklı, Berat Aydın (Furkan Özdemir dk. 67), Batın Özdemir (Ramazan Övüç dk. 46), Tuncay Kılıç


Yedekler: Yunus Emre Kırdal, Mustafa Yiğit Turgut, Burak Bozbey, Cumhur Yılmaztürk, Mahmut Boz, Cevat Kuy


Teknik Sorumlu: Bülent Topuzoğlu


Gol: Baran Başyiğit (dk. 4) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Arda Çağan Çelik (Gençlerbirliği) Tuncay Kılıç, Ali Kemal Yılmaz, Selim Asal (Bayburt Özel İdare Spor)

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