Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 1 - Mardin BB: 1

Tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, Mardin Fosfatspor'u konuk etti. Berabere biten mücadelenin ardından Mardin 1969 Spor, penaltılarda Başkent ekibini 4-2'lik skor ile mağlup etti ve üst tura yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Şevket Teker, Oğuz Akyüz, Ozan Burak Akduman

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Musa Şahindere (Berkay Göçmen dk. 81), Muhammed Bayır, Abdullah Şahindere, Mert Kula, Furkan Şeker, Sami Gökhan Altıparmak, Ulusoy Mert Kabasakal (Eralp Aydın dk. 95 ?), Beliaiev (Gökhan Gül dk. 75), Sallalich, Baran Başyiğit (Hacı Ozan dk. 106 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Mardin 1969 Spor: Mehmet Salih Demircan, Nimet Kayaalp, Kağan Kayalı, Hebat Alan, Alparslan Devlet Yüce, Özgür Kazar, Rıdvan Sönmez (Kerim Bölük dk. 102 ?), Ayhan Gürbüz (Sercan Besler dk. 81) Abdulkerim Canlı, Mustafa Aydoğdu (Muhammed Burak Taşdemir dk. 71), Nezir Özer (Ramiz Ok dk. 102 ?)

Yedekler: Sercan Yılmaz, Ömürcan Karaca, Eren Yalçın

Teknik Direktör: Mehmet Akbulut

Goller: Abdullah Şahindere (dk. 19) (Gençlerbirliği), Mustafa Aydoğdu (dk. 33) (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Mehmet Demircan, Hebat Alan, Ramiz Ok (Mardin 1969 Spor), Muhammed Bayır, Sallalich, Berkay Göçmen (Gençlerbirliği)