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Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 1 - Mardin BB: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, Mardin Fosfatspor'u konuk etti. Berabere biten mücadelenin ardından Mardin 1969 Spor, penaltılarda Başkent ekibini 4-2'lik skor ile mağlup etti ve üst tura yükseldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Şevket Teker, Oğuz Akyüz, Ozan Burak Akduman


Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Musa Şahindere (Berkay Göçmen dk. 81), Muhammed Bayır, Abdullah Şahindere, Mert Kula, Furkan Şeker, Sami Gökhan Altıparmak, Ulusoy Mert Kabasakal (Eralp Aydın dk. 95 ?), Beliaiev (Gökhan Gül dk. 75), Sallalich, Baran Başyiğit (Hacı Ozan dk. 106 ?)


Yedekler: Übeyd Adıyaman


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Mardin 1969 Spor: Mehmet Salih Demircan, Nimet Kayaalp, Kağan Kayalı, Hebat Alan, Alparslan Devlet Yüce, Özgür Kazar, Rıdvan Sönmez (Kerim Bölük dk. 102 ?), Ayhan Gürbüz (Sercan Besler dk. 81) Abdulkerim Canlı, Mustafa Aydoğdu (Muhammed Burak Taşdemir dk. 71), Nezir Özer (Ramiz Ok dk. 102 ?)


Yedekler: Sercan Yılmaz, Ömürcan Karaca, Eren Yalçın


Teknik Direktör: Mehmet Akbulut


Goller: Abdullah Şahindere (dk. 19) (Gençlerbirliği), Mustafa Aydoğdu (dk. 33) (Mardin 1969 Spor)


Sarı kartlar: Mehmet Demircan, Hebat Alan, Ramiz Ok (Mardin 1969 Spor), Muhammed Bayır, Sallalich, Berkay Göçmen (Gençlerbirliği)

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