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Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 2 - Hatayspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur ilk maçında Gençlerbirliği, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Ostim


Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Altan


Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Canberk Aydın, Mahmut Boz, Arnason, Rahmetullah Berişbek, Berat Ayberk Özdemir, Emre Gündoğdu (Cengizhan Akgün dk. 57), Bekir Yılmaz (Deniz Yılmaz dk. 80 ?), Bady, Matei, Mert Nobre (Metehan Mert dk. 67)


Yedekler: Emrullah, Nadir, Alper


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Hatayspor: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Maiga, Soner Örnek, Yasin Güreler, Diallo, Özgür Kazar (Yılmaz Özeren dk. 46), Hamza Gür(Gökhan Karadeniz dk. 46), Korkishko, Karim Samb (Caner Hüseyin Bağ dk. 76), Sinan Kurumuşx


Yedekler: Süleyman, Sadi, Caner


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Cosmin Gabriel (dk. 71), Cengizhan (dk. 90+3) (Gençlerbirliği), Gökhan Karadeniz (dk. 65) (Hatayspor)


Sarı Kartlar: Gabriel (Gençlerbirliği), Sadio (Hatayspor)

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