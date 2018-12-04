Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 2 - Hatayspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur ilk maçında Gençlerbirliği, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Ostim
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Altan
Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Canberk Aydın, Mahmut Boz, Arnason, Rahmetullah Berişbek, Berat Ayberk Özdemir, Emre Gündoğdu (Cengizhan Akgün dk. 57), Bekir Yılmaz (Deniz Yılmaz dk. 80 ?), Bady, Matei, Mert Nobre (Metehan Mert dk. 67)
Yedekler: Emrullah, Nadir, Alper
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Hatayspor: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Maiga, Soner Örnek, Yasin Güreler, Diallo, Özgür Kazar (Yılmaz Özeren dk. 46), Hamza Gür(Gökhan Karadeniz dk. 46), Korkishko, Karim Samb (Caner Hüseyin Bağ dk. 76), Sinan Kurumuşx
Yedekler: Süleyman, Sadi, Caner
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Cosmin Gabriel (dk. 71), Cengizhan (dk. 90+3) (Gençlerbirliği), Gökhan Karadeniz (dk. 65) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Gabriel (Gençlerbirliği), Sadio (Hatayspor)