Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 2 - Osmaniyespor FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur mücadelesinde Gençlerbirliği, konuk ettiği Osmaniyespor FK'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakem: Hüseyin Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Erdem Özgenç, Soner Dikmen (Sadio Diallo dk. 54), Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Daniel Candeias dk. 59), Mats Seuntjens, İlker Karakaş (Floyd Ayite dk. 77)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz, Rahmi Can Karadaş, Flavio Ramos, Abdullah Şahindere, Berat Özdemir, Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Osmaniyespor FK: Alp Arda, Kerim Bölük, Hamit Bayraktar, Onur Kızıltaş, Burak Kara (Furkan Demir dk. 65), Semih Üstün, Metehan Mimaroğlu (Buğrahan Baran dk. 82 ?), Cihad Ateş, Taşkın Kartal (Hasan Aktürk dk. 54), Vedat Saygı, Hamza Türkmen
Yedekler: Ömer Eller, Doğukan Ateş, Deniz Karadeniz, Cuma Oktay Bakmaz
Teknik Direktör: Mehmet Seçkin
Goller: Rahmetullah Berişbek (dk. 13) , Hamit Bayraktar (dk. 55 k.k.) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Hamit Bayraktar, Semih Üstün (Osmaniyespor FK)