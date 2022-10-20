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Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 3 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda Gençlerbirliği, evinde Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü uzatmalar sonucunda 3-1 maplup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Levent Gümüşdere, Tuncay Ercan, Hasan Cebeci


Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, Aksel Aktaş (Bieliaiev dk. 46), Mert Kula, Gökhan Gül (Metehan Mert dk. 46), Muhammed Bayır, Kağan Özkan (Barış Alıcı dk. 46), Seyit Ali Kahya, Ulusoy Mert Kabasakal (İlker Karakaş dk. 73), Ahmet Arda Tuzcu (İbrahim Baran Kayikci dk. 114 ?), Zafer Göktuğ Erdem, Sami Gökhan Altıparmak (Ataberk Gök dk. 90+1 ?)


Yedekler: Ahmet Köyönü, Abdullah Şahindere, Baran Başyiğit, Hüseyin Kırıkcı


Teknik direktör: Taşkın Aksoy


Niğde Anadolu Futbol Kulübü: Yağız Efe Zeybek (Ahmet Keleş dk. 71), Ahmet Demir, Güray Fırat (Selçuk Öztürk dk. 39), Taner Yılmaz (İbrahim Yiğit Demir dk. 82 ?), Rıdvan Çelik (Murat Şamil Kurt dk. 71), Harun Kahraman (Berk Zerenman dk. 91 ?), Muhammed Şiyar Eroğlu, Murat Balçın, Eren Moroğlu (Faik Kartal Duran dk. 46), Yusufhan Çalık


Yedekler: Muhammed Demir


Teknik direktör: İskender Eroğlu


Goller: Yusufhan Çalık (dk. 5) (Niğde Anadolu Futbol Kulübü), Ahmet Arda Tuzcu (dk. 45+2 ve104), Barış Alıcı (dk. 113) (Gençlerbirliği)


Kırmızı kart: Ahmet Demir (dk. 104) (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)


Sarı kartlar: Yağız Efe Zeybek (Niğde Anadolu Futbol Kulübü)

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