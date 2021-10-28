Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 3 - Pendikspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur müsabakasında Gençlerbirliği evinde Pendikspor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılan Başkent temsilcisi adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Okur, Murat Temel, Emrah Uluçay
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Furkan Şeker, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Musa Şahindere, Rahmetullah Berişbek (Berkay Göçmen dk. 90+2, ?), Gökhan Gül (Mert Kabasakal dk. 66,), Serdarcan Eralp, Muhammed Bayır, Sallalich (Gökhan Altıparmak dk. 66,), İlker Karakaş (Baran Başyiğit dk. 78 ?)
Yedekler: Atalay Gökçe, Berat Can Sebat, Hüseyin Kırıkcı
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Pendikspor: Emre Aydın, Süheyl Çetin (Kerem Kaya dk. 65,) Doğan Can Otman (Erman Bulucu dk. 46,), Burak Aydın (Fırat Güllü dk. 65) Uğur Uçar, Kadir Salih, Çağrı Giritlioğlu, Bekir Karadeniz (Mertcan Akkaya dk. 72), Osman Burak Destan, Enes İslam İlkin, Volkan Okumak
Yedekler: Haydar Yılmaz, Mesut Özdemir, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: İlker Karakaş (dk. 52), Sallalich (dk. 59), Gökhan Altıparmak (dk. 89), (Gençlerbirliği), Enes İslam İlkin (dk. 76) (Pendikspor)
Kırmızı kart: Metehan Mert (dk. 80) (Gençlerbirliği)