İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Hacettepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3.

tur mücadelesinde Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.



Stat: Etimesgut Belediye


Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak


Hacettepe: Burak Çapkınoğlu, Metehan Mert, Ömürcan Artan, Alper Tatlısu, Furkan Temir (Muhammed Barutcu dk. 56), Ali Eren Karadağ, İbrahim Karadavut (Mustafa Seyhan dk. 74), Çayan Poshoroğlu, Yağız Bolat, Serdarcan Eralp, Ozan Can Dursun (Mehmet Can Güngör dk. 63)


Yedekler: Numan Soysal, Selim Okur, Furkan Ünsal, Eren Bektaş


Teknik Direktör: Gökhan Gedikali


Denizlispor: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Kerem Can Akyüz, Zeki Yavru, Recep Niyaz, Kibong Mbamba, Olcay Şahan (Hadi Sacko dk. 73), Isaac Sackey, Mehmet Akyüz (Sedat Şahintürk dk. 46), Oscar Estupian, Burak Çalık (Emre Sağlık dk. 46)


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Murathan Sütçü, Asım Aksungur


Teknik Direktör: Yücel İdiz


Sarı kart: Oscar Estupian, Zeki Yavru, Tolgahan Acar, Sedat Şahintürk (Denizlispor), Suat Bolat, Metehan Mert (Hacettepe)


Gol: Oscar Estupian (Dk. 8, dk. 72), Recep Niyaz (Dk. 50) Ali Eren Karadağ (dk. 78) (k.k) (Denizlispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.