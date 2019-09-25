Ziraat Türkiye Kupası: Hacettepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3.
tur mücadelesinde Denizlispor, Hacettepe'yi deplasmanda 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Stat: Etimesgut Belediye
Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak
Hacettepe: Burak Çapkınoğlu, Metehan Mert, Ömürcan Artan, Alper Tatlısu, Furkan Temir (Muhammed Barutcu dk. 56), Ali Eren Karadağ, İbrahim Karadavut (Mustafa Seyhan dk. 74), Çayan Poshoroğlu, Yağız Bolat, Serdarcan Eralp, Ozan Can Dursun (Mehmet Can Güngör dk. 63)
Yedekler: Numan Soysal, Selim Okur, Furkan Ünsal, Eren Bektaş
Teknik Direktör: Gökhan Gedikali
Denizlispor: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Kerem Can Akyüz, Zeki Yavru, Recep Niyaz, Kibong Mbamba, Olcay Şahan (Hadi Sacko dk. 73), Isaac Sackey, Mehmet Akyüz (Sedat Şahintürk dk. 46), Oscar Estupian, Burak Çalık (Emre Sağlık dk. 46)
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Murathan Sütçü, Asım Aksungur
Teknik Direktör: Yücel İdiz
Sarı kart: Oscar Estupian, Zeki Yavru, Tolgahan Acar, Sedat Şahintürk (Denizlispor), Suat Bolat, Metehan Mert (Hacettepe)
Gol: Oscar Estupian (Dk. 8, dk. 72), Recep Niyaz (Dk. 50) Ali Eren Karadağ (dk. 78) (k.k) (Denizlispor)