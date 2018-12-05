Ziraat Türkiye Kupası: Keçiörengücü: 1 - Galatasaray: 2

Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada duran top kazanan Keçiörengücü'nde topun başına Abdurrahman Kuyucu geçti. Kuyucu'nun ortasında topa yükselen Ziya Şakar'ın kafa vuruşunda kaleye doğru yönelen topu kaleci İsmail güçlükle çeldi.

26. dakikada Keçiörengücü gole çok yaklaştı. Galatasaray savunmasının hatasında araya giren Yücel Yıldırım, topu alarak hızla ceza sahası içerisine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yücel Yıldırım'ın şutunda kaleci İsmail topa ayağıyla müdahale ederek golü engelledi.

33. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Atalay Babacan, vurduğu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+1. Erdi'nin kaleciye gönderdiği geri pas kısa düşünce Muğdat araya girerek topu aldı. Topla birlikte ceza sahasına giren Muğdat'ın pasında topla buluşan Celil Yüksel'in vuruşunda top kaleciyi geçerek ağlara doğru yönelirken, Butuhan Süer çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı.

49. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Muğdat'ın şutunda top direkten döndü.

50. dakikada topla buluşan Linnes ceza sahasına girmeden vurduğu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

51. dakikada Abdurrahman'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ziya Şakar'ın düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

60. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasının dışından vurduğu plase şutta top direkten döndü.

Stat: Aktepe

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

Keçiörengücü: Yaşar Memişoğullarından, Erdi Dikmen, Hakkı Yılmaz (Abdulkadir Korkut dk. 81 ?), Abdurrahman Kuyucu, Uğurcan Bekçi (Sefer Sever dk. 65), Burak Aydın, Alperen Pak, Yücel Yıldırım (Uğur Utlu dk. 65), Batuhan Süer, Ziya Şakar, Osman Keçelioğlu

Yedekler: Emre Yılmazer, Hakan Çevik, Gökhan Meral, Taha Balcı

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Galatasaray: İsmail Çipe, Maicon, Gökhan Güney, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Celil Yüksel (Abdussamed Karnuçu dk. 79 ?), Yunus Akgün, Atalay Babacan (Recep Gül dk. 65), Garry Rodrigues (Ali Kol dk. 87 ?), Muğdat Çelik

Yedekler: Batuhan Şen, Mariano, Selçuk İnan, Onyekuru, Mustafa Kapı, Nagatomo, Sefa Özdemir

Teknik Sorumlu: Ümit Davala-Levent Şahin

Goller: Ziya Şakar (dk. 51) (Keçiörengücü), Atalay Babacan (dk. 33), Martin Linnes (dk. 50) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Osman Keçelioğlu, Yücel Yıldırım, Batuhan Süer (Keçiörengücü), Muğdat Çelik (Galatasaray)