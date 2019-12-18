İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Keçiörengücü: 2 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Keçiörengücü, sahasında BTC Turk Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalarak kupaya veda etti.



Stat: Aktepe


Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Sezgin Çınar


Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek (Erdem Onur Beytaş dk. 90+1 ?), Diarra, Cihan Can, Soner Gönül, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Burak Aydın (Madinda dk. 79), Diabang, Hasan Bilal (Mendy dk. 64), Abdulkadir Kuzey


Yedekler: Boran Güngör, Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Cem Ekinci


Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Ahmed İldiz, Acquah (Robin Yalçın dk. 46), Buğra Çağıran (Guilherme dk. 64), Chaaleli (Fofana dk. 75), Bifouma, Jahovic


Yedekler: Damlu, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Donald, Yiğithan Güveli, Sakıb Aytaç


Sarı Kartlar: Buğra Çağıran, Hadebe (Yeni Malatyaspor), Soner Gönül, Abdulkadir Kuzey, Uğur Utlu (Keçiörengücü)


Goller: Abdulkadir Kuzey (dk. 50 ve 63) (Keçiörengücü), Fofana (dk. 79), Guilherme (dk. 88) (Yeni Malatyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.