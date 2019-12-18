Ziraat Türkiye Kupası: Keçiörengücü: 2 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur rövanş maçında Keçiörengücü, sahasında BTC Turk Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalarak kupaya veda etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ceylan, Baran Eraslan, Sezgin Çınar
Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek (Erdem Onur Beytaş dk. 90+1 ?), Diarra, Cihan Can, Soner Gönül, İshak Çakmak, Uğur Utlu, Burak Aydın (Madinda dk. 79), Diabang, Hasan Bilal (Mendy dk. 64), Abdulkadir Kuzey
Yedekler: Boran Güngör, Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Cem Ekinci
Yeni Malatyaspor: Ufuk Ceylan, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Ahmed İldiz, Acquah (Robin Yalçın dk. 46), Buğra Çağıran (Guilherme dk. 64), Chaaleli (Fofana dk. 75), Bifouma, Jahovic
Yedekler: Damlu, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Donald, Yiğithan Güveli, Sakıb Aytaç
Sarı Kartlar: Buğra Çağıran, Hadebe (Yeni Malatyaspor), Soner Gönül, Abdulkadir Kuzey, Uğur Utlu (Keçiörengücü)
Goller: Abdulkadir Kuzey (dk. 50 ve 63) (Keçiörengücü), Fofana (dk. 79), Guilherme (dk. 88) (Yeni Malatyaspor)