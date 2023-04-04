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Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Trabzonspor savunmasının topu ceza sahasından uzaklaştırırken yaptığı hatada topla buluşan Sowe, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu dışarı gönderdi.


21. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahasına gönderdiği topu, yayın üstünde Gomez kafayla indirdi. Topu önünde bulan Visca'nın zayıf şutu diğerin dibinden auta çıktı.


22. dakikada sol kanatta topla buluşan Markovic önündeki boş alanı da kullanarak yerden açtığı ortada Abdulkadir Ömür'ü topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


45. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahasında topla buluşan Taylan Antalyalı, şık bir çalımla Trabzonspor savunmasından sıyrıldı. Daha sonra kaleyi düşünen Taylan Antalyalı, file bekçisi Uğurcan Çakır'ı geçemedi.


45+4. dakikada Emre Kılıç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Uğurcan Çakır yatarak güçlükle kornere çeldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan,


Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Radakovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Malcuit, Taylan Antalyalı, Dokanovic, Hanousek, Emre Kılınç, Zahid, Sowe,


Yedekler: Gökhan Akkan, Oko, Arda Kızıldağ, Fıratcan Üzüm, Arda Ünyay, Lamine Diack, Moreira, Beridze, Gökhan Töre, Chatzigiovanis


Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Larsen, Doğucan Haspolat, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür, Markovic, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Gbamin, Umut Dilan Bozok, Bakasetas, Hamsik, Aregall, Naci Ünüvar, Bardhi, Evren Eren Elmalı, Yusuf Yazıcı


Teknik Direktör: Orhan Ak


Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 12) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Peres (Trabzonspor), Hanousek (Ankaragücü)

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