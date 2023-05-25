Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ kanatta Kitsiou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sowe ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
21. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazdan ceza sahasına giren Berkay Özcan'ın şutunu kaleci Akkan kornere çeldi.
45+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Güreler'in şutunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Mujakic, Kitsiou, Hasan Ali Kaldırım, Dokanovic, Diack, Malcuit, Milson, Beridze, Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Hanousek, Chatzigiovanis, Zahid, Oko, Emre Kılınç, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Duarte, Şener Özbayraklı, Ömer Ali Şahindere, Bigila, Serdar Güreler, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Adnan Januzaj, Figueiredo
Yedekler: Volkan Babacan, Wu, Aleksic, Batuhan Çelik, Keny, Ayberk Kaygısız, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Sowe (dk. 11) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Diack (MKE Ankaragücü)