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Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 1 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada sağ kanatta Kitsiou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sowe ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


21. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazdan ceza sahasına giren Berkay Özcan'ın şutunu kaleci Akkan kornere çeldi.


45+4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Güreler'in şutunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Mujakic, Kitsiou, Hasan Ali Kaldırım, Dokanovic, Diack, Malcuit, Milson, Beridze, Sowe


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Hanousek, Chatzigiovanis, Zahid, Oko, Emre Kılınç, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas


Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Duarte, Şener Özbayraklı, Ömer Ali Şahindere, Bigila, Serdar Güreler, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Adnan Januzaj, Figueiredo


Yedekler: Volkan Babacan, Wu, Aleksic, Batuhan Çelik, Keny, Ayberk Kaygısız, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Gol: Sowe (dk. 11) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Diack (MKE Ankaragücü)

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