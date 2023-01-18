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Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda MKE Ankaragücü, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışları neticesinde Beşiktaş’ı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışları neticesinde Beşiktaş'ı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Zahid'in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Çankaya'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.


72. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında, topla buluşan Redmond'un şutu kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.


74. dakikada Cenk Tosun'un ara pasında ceza sahasına giren Muleka'nın şutu az farklı auta gitti.


77. dakika Massuaku'nun kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çeldi. Dönen topu Cenk Tosun ağlara gönderdi. 1-1


81. dakikada Beşiktaş'ın atağında Redmond'un pasında kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Muleka, Gökhan'ı geçemedi.


89. dakikada Ankaragücü ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde Muleka'nın vuruşu üstten dışarı çıktı.


108. dakikada Redmond'un pasında ceza sahası yayında topla buluşan Hutchinson'ın şutu üsten dışarıya çıktı.


113. dakikada Pedrinho'nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı çıktı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık


MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Fıratcan Üzüm dk. 87) Radakoviç, Atakan Rıdvan Çankaya, Marlon, Chatzigiovanis (Berdize dk. 59) Tolga Ciğerci, Diack, Zahid (Pedrinho dk. 80) Emre Kılınç (Yasin Güreler dk. 101) Sowe


Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Ariyibi, Arda Ünvay, Rodrigues, Yusuf Eren Göktaş


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan (Cenk Tosun dk. 45, Hutchinson dk. 103), Umut Meraş (Kerem Atakan Kesgin dk. 90), Sallih Uçan (Masuaku dk. 65), Saiss, Tayfur Bingöl, Fernandes (Necip Uysal dk. 120 ?), Nkoudou (Redmond dk. 45), Muleka


Yedekler: Ersin Destanoğlu, Alli, Berkay Vardar, Oğuzhan Akgün


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Sowe (dk. 12) (Ankaragücü), Cenk Tosun (dk. 77) (Beşiktaş)


Penaltılar: Tolga Ciğerci, Sowe, Marlon, Pedrinho (Ankaragücü), Saiss, Kerem Atakan Kesgin, Redmond (Beşiktaş)


Sarı Kartlar: Marlon, Ömer Erdoğan (Ankaragücü), Muleka (Beşiktaş)

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