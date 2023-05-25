Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 2 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir bu sonuçla finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Dokanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

61. dakikada sağ kanatta Deniz Türüç'ün ortasında Serdar Gürler kafayla topu filelere yolladı. 1-1

82. dakikada ceza sahası içinde Gökhan Töre, pasını Kitsiou'ya aktardı. Sağ çaprazdan topu kaleye gönderen Kitsiou'nun şutunu kaleci Muhammed kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Emre Kılınç'ın kafayla indirdiği topla kale önünde buluşan Chatzigiovanis meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

112. dakikada sağ köşede Caner Erkin'in ortasında Keny'nin şutu filelere gitti. 2-2

120. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan Töre'nn şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Mujakic, Kitsiou, Hasan Ali Kaldırım, Dokanovic, Diack (Chatzigiovanis dk. 88), Malcuit (Gökhan Töre dk. 77), Milson (Emre Kılınç dk. 65), Beridze (Zahid dk. 66), Sowe (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 100)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Hanousek, Oko, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Duarte, Şener Özbayraklı (Deniz Türüç dk. 46), Ömer Ali Şahindere, Bigila (Keny dk. 96), Serdar Güreler (Aleksic dk. 85), Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Adnan Januzaj (Caner Erkin dk. 96), Figueiredo (Muhammet Arslantaş dk. 113 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Wu, Batuhan Çelik, Ayberk Kaygısız, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Sowe (dk. 11), Chatzigiovanis (dk. 90) (MKE Ankaragücü), Serdar Gürler (dk. 61), Keny (dk. 112) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Mujakic (dk. 97) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Muhammed Şengezen (Başakşehir), Diack, Malcuit, Dokanovic, Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)