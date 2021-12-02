Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 3 - Nazilli Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur müsabakasında Spor Toto 1. Lig ekibi Ankaragücü, evinde TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Müsabakadan 3-0'lık skorla ayrılan Başkent ekibi bir üst tura yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Can Cengiz, Sinan Bilen, Mustafa Yüksel, Sercan Yılmaz
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Mehmet Murat Uçar, Alperen Babacan, Erdi Dikmen, Yasin Güreler, Geraldo (Ariyibi dk. 46), Abdullah Durak (İshak Çakmak dk. 68), Ali Kaan Güneren (Ulaş Yılmaz dk. 76), Owusu (Muhammed Yasir Karabay dk. 85 ?), Chahechouhe (Zahid dk. 46), Cem Ekinci
Yedekler: Mert Topuz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat, Sinan Osmanoğlu, Arif Emre Eren
Teknik Sorumlu: Necati Erkmen
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Toparan, Mert Er Estik, Sefa Korkmaz, Koray Baykara, Emre Toptan (Selçuk Hakalmaz dk. 76), Mert Çapar (Berat Eyüpoğlu dk. 62), Hasan Yurtseven, Mete Karahan (Ebu Sıddık Çelik dk. 62), Hasan Demir, Bünyamin Cesur Karataş (Aytaç Deniz dk. 70), Ahmet Gökbayrak (Muhammet Ali Aydın dk. 70)
Yedekler: Yunus Emre Genç, Mehmet Ersavaş, Cenk Alptekin, Tamer Arıcı, Mehmet Özdıraz
Teknik Sorumlu: Kadir Kar
Goller: Owusu (dk. 58, dk. 64), İshak Çakmak (dk. 90+1) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Mert Er Estik, Mete Karahan, Hasan Yurtseven (Nazilli Belediyespor)