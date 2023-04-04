Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, evinde Trabzonspor’u konuk etti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi takım Ankaragücü, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahasının sol çaprazdan Taylan Antalyalı'nın açtığı ortada topla buluşan Sowe'nin kafa vuruşu direkten döndü. Ardından topu takip ederek kafa vuruşu yapan Sowe meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
63. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle uzaklaştırdı.
69. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Diack, topu ağlarla buluşturdu. 2-1
78. dakikada kazanılan sert vuruşu kullanan Emre Kılınç, ceza sahasında Sowe'u gördü. Sowe, son çizgiye inerek verdiği pasta kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top Diack'ın vuruşunda az farkla dışarı gitti.
83. dakikada Ankaragücü ceza sahasından havalanan topu Chatzigiovanis, defansın arkasına sarkan takım arkadaşı Sowe'a indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Sowe, şık bir çalımla Trabzonspor defansını geçerek kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu filelere gönderdi. 3-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan,
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Radakovic, Atakan Rıdvan Çankaya, Mujakic, Malcuit (Fıratcan Üzüm dk. 46), Taylan Antalyalı, Dokanovic (Diack dk. 46), Hanousek (Arda Kızıldağ dk 86 ?), Emre Kılınç (Gökhan Töre dk. 90 ?), Zahid (Chatzigiovanis dk. 72), Sowe
Yedekler: Gökhan Akkan, Oko, Arda Ünyay, Moreira, Beridze
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Larsen (Evren Eren Elmalı dk. 72), Doğucan Haspolat (Hamsik dk. 79), Siopis, Visca (Bardhi dk. 65), Abdülkadir Ömür (Umut Dilan Bozok dk. 79), Markovic (Bakasetas dk. 72), Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Gbamin, Aregall, Naci Ünüvar, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Orhan Ak
Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 12) (Trabzonspor), Sowe (dk. 52 ve 83) Diack (dk. 69) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Peres, Denswill, Uğurcan Çakır, Bakasetas (Trabzonspor), Hanousek, Arda Kızıldağ, Mujakic (Ankaragücü)