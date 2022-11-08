Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 6 - Amed Sportif: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur maçında Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, evinde TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif ile karşılaştı. Müsabakadan 6-2'lik farklı bir skorla ayrılan Başkent ekibi, üst tura yükseldi.
Stat: Eryaman Stadyumu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Emir Eray Eyisoy, Veli Karakaya
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü (Nurullah Aslan dk. 46), Oğuz Ceylan, Atakan Rıdvan Çankaya, Sinan Osmanoğlu, Fıratcan Üzüm, Diack, Ariyibi, Zahid, Rodrigues (Şahverdi Çetin dk. 57) Chatzigiovanis (Alperen Babacan dk. 57), Ruiz (Macheda dk. 57)
Yedekler: Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Beridze, Radakovic, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Amed Sportif: Bekir Sevgi, Muhammet Raşit Yöndem, Emre Can Coşkun, Gökhan Köseoğlu, Oğuz Çetinkaya, Eren Mızrak (Kerem Çağatay dk. 71), Muhammet Hüseyin Seyhan (Alişan Erat dk. 64), Emrullah Ertuş (Halit Çokyaşar dk. 53), Ercan Çapar (Nesim Bekmez dk.53), Taner Gümüş, Tayyib Kanarya (Okan Deniz dk. 71)
Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Hüseyin Güngör, Anıl Şahin, Ömer Bozan, Serkan Tanrısever
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Goller: Ruiz (dk.7 ve dk.45+2), Sinan Osmanoğlu (dk. 9), Zahid (dk.28 ve dk.74), Chatzigiovanis (dk. 46) (Ankaragücü), Sinan Osmanoğlu (dk. 85 k.k.), Tamer Gümüş (dk. 89) (Amed Sportif)
Sarı kart: Emre Can Çoşkun (Amed Sportif)