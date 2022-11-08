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Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 6 - Amed Sportif: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur maçında Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, evinde TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif ile karşılaştı. Müsabakadan 6-2'lik farklı bir skorla ayrılan Başkent ekibi, üst tura yükseldi.



Stat: Eryaman Stadyumu


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Emir Eray Eyisoy, Veli Karakaya


MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü (Nurullah Aslan dk. 46), Oğuz Ceylan, Atakan Rıdvan Çankaya, Sinan Osmanoğlu, Fıratcan Üzüm, Diack, Ariyibi, Zahid, Rodrigues (Şahverdi Çetin dk. 57) Chatzigiovanis (Alperen Babacan dk. 57), Ruiz (Macheda dk. 57)


Yedekler: Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Beridze, Radakovic, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Amed Sportif: Bekir Sevgi, Muhammet Raşit Yöndem, Emre Can Coşkun, Gökhan Köseoğlu, Oğuz Çetinkaya, Eren Mızrak (Kerem Çağatay dk. 71), Muhammet Hüseyin Seyhan (Alişan Erat dk. 64), Emrullah Ertuş (Halit Çokyaşar dk. 53), Ercan Çapar (Nesim Bekmez dk.53), Taner Gümüş, Tayyib Kanarya (Okan Deniz dk. 71)


Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Hüseyin Güngör, Anıl Şahin, Ömer Bozan, Serkan Tanrısever


Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım


Goller: Ruiz (dk.7 ve dk.45+2), Sinan Osmanoğlu (dk. 9), Zahid (dk.28 ve dk.74), Chatzigiovanis (dk. 46) (Ankaragücü), Sinan Osmanoğlu (dk. 85 k.k.), Tamer Gümüş (dk. 89) (Amed Sportif)


Sarı kart: Emre Can Çoşkun (Amed Sportif)

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