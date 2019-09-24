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Ziraat Türkiye Kupası: Osmanlıspor: 1 - İçel İdmanyurdu: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

tur mücadelesinde Bölgesel Amatör Lig takımlarından İçel İdmanyurdu, Osmanlıspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek bir üst tura çıktı.



Stat: Osmanlı


Hakemler: Çağdaş Altay, Sefa Özcan, Ferdi Karadoruk


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Kasım Sun Mehmet Yiğit (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 99 ?), Görkem Can Güner (Erdem Çetinkaya dk. 82), Tamer Aşık, Doğukan Efe (Barış Zeren dk. 68), Jovan Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Furkan Şamil Çetin (Okan Deniz dk. 61) Mertan Caner Öztürk


Yedekler: Yusuf Karayel, Fatih Kızılkaya, Tunahan Keskin, Beykan Şimşek


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel, Hurşit Velioğlu, Naci Bayraktaroğlu, Uğur Bingöl, Aslan Gök, Süleyman Öztürk, Onur Kaya (Ali Kaan Şahanbaz dk. 81), Mahmut Metin, Ebubekir Yardım (Fazlı Ayan dk. 63), Ömer Önder (Mustafa Özkaya dk. 62), Mehmet Şükrü Önder (Berat Demirbuğa dk. 104 ?)


Yedekler: Samet Diler, Aykut Köz, Cihan Özalp


Teknik Direktör: İbrahim Baş


Goller: Halil İbrahim Esen (dk. 52) (Osmanlıspor), Mustafa Özkaya (dk. 81 pen.) (İçel İdmanyurdu)


Sarı kartlar: Tamer Aşık, Kasım Sun (Osmanlıspor), Naci Bayraktaroğlu (İçel İdmanyurdu)

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