Ziyaretçiler matematiğin gücünü Sincan Matematik Müzesi'yle keşfediyor

Sincan'da bulunan Matematik Müzesi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Sincan Belediyesinin şehrin marka değerini yükselten projelerinden biri olan Sincan Matematik Müzesi, sadece okul döneminde değil, yaz boyunca da ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlardan oldu. Türk Eğitim Gönüllüleri başta olmak üzere birçok eğitim kurumu ve yaz okulunun gözdesi olan Matematik

Müzesi'ni yaz başından beri 3 bin 235 kişi ziyaret etti. Her yaştan öğrencinin ve vatandaşın ilgiyle gezdiği Matematik Müzesi'ni yaz tatilinde Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Gökkuşağı Rehabilitasyon Özel Eğitim Merkezi, Mamak Mehmet Çekiç Ortaokulu gibi eğitim kurumlarından öğretmen ve öğrenciler gezdi. Müzede yer alan tangram, satranç, puzzle, dört işlem, çarpan, sayı sıralama ise çok beğenilen oyunlar arasında yer aldı. Kilit taşlarıyla yapılıp yıkılan Mimar Sinan'ın Mostar Köprüsü de ziyaretçileri etkiledi.