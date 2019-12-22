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Zor ma??n galibi Mamak Belediyesi

T?rkiye Basketbol Ligi 12.

hafta a??l?? ma??nda Anadolu Basket Tak?m?'na konuk olan Mamak Belediyesi Basketbol Tak?m?, sahadan 93-81 galip ayr?ld?.


Kar??la?maya iki tak?m da sert ba?lad?. Skorun s?rekli el de?i?tirdi?i ilk periyot Mamak Belediyesi Basketbol Tak?m?'n?n 25-23 ?st?nl???yle ge?ildi. ?kinci ?eyrekte h?cum ribaundlar?nda Anadolu Basket Tak?m? ?st?nl??? eline alsa da say? bulmakta zorland?. ?eyre?in bitimine 4 dakika kala ye?il-beyazl?lardan Nwogbo, ald??? teknik faule itiraz? sonucu diskalifiye edildi. M?cadele ve ?eki?menin kalan dakikalarda s?rd??? ?eyrek 49-48 Anadolu Basket ?st?nl???yle tamamland?.



Faul yap?lan oyuncu diskalifiye oldu


???nc? ?eyrek kar??l?kl? basketlerle ba?lad?. Sertlik dozunun daha da y?kseldi?i kar??la?mada ilk iki dakika iki ekip de skor kaydedemedi. Ye?il-beyazl?lar skor suskunlu?unu bozarak ?ne ge?en taraf oldu. Ancak sert ge?en kar??la?mada periyodun bitimine 3 dakika kala, kendisine yap?lan faul sonras? hakemin verdi?i karar? yeterli bulmayan Ricky Tarrant, itirazlar? sonucu direkt diskalifiye edildi ve ye?il-beyazl?lar yabanc?s?z kald?. Ancak Mamak Belediyesi Basketbol Tak?m? bu periyodu da 67-64 ?nde tamamlamay? ba?ard?. Son ?eyre?e 10-1 seri ile ba?layan Mamak, k?sa s?rede fark? ?ift hanelere ??kard?. Kalan dakikalarda Anadolu Basket kar??s?nda zorlanmadan farkl? ?st?nl??? koruyan Mamak Basketbol Tak?m?, kar??la?madan 93-81 galibiyetle ayr?ld?.

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