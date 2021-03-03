Zorlu hava koşullarında Mehmetçik daima göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ta bulunan Kurt Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğin terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Şırnak'taki Kurt Dağı Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğin terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik terörle mücadele faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.